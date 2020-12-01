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Минздрав особо встревожила ситуация с койками в Петербурге и Калининграде

Минздрав особо встревожила ситуация с койками в Петербурге и Калининграде
Фото: Reuters

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В 17 регионах РФ осталось меньше 5% свободных коек в больницах для больных коронавирусом COVID-19, наихудшая ситуация с ними в Калининградской области и Санкт-Петербурге, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Хочу отметить, что сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ, наибольшую тревогу вызывают у нас Калининградская область и Санкт-Петербург", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал регионы с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом более решительно принимать ограничительные меры. Он обратил внимание на то, что ситуация с коронавирусом в субъектах РФ "по-прежнему развивается неравномерно".

По его словам, ограничительные меры необходимо принимать "особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая".

Премьер подчеркнул, что для снижения нагрузки на лечебную сеть необходимо грамотно организовать оказание медпомощи пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому.

Мишустин добавил, что уже есть положительная динамика в тех регионах, которые первыми стали бесплатно обеспечивать пациентов необходимыми лекарствами.

"Из тех 5 млрд рублей, которые мы выделили субъектам Федерации на лекарства, около 70% уже законтрактованы", - подчеркнул премьер, попросив регионы ускорить эту работу.

Мишустин заявил, что обеспечение пациентов бесплатными лекарствами должно быть продолжено.

"Я прошу министерство здравоохранения подготовить и внести в правительство проект распоряжения о выделении средств на лекарственное обеспечение", - сказал премьер.

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Минздрав Михаил Мурашко Михаил Мишустин Петербург Калининградская область коронавирус

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