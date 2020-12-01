iGooods отметил снижение доли зарубежных продуктов в онлайн-заказах

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сервис доставки iGooods отметил снижение доли зарубежных продуктов в общем обороте на 5 процентных пунктов, до 22,8% (в натуральном выражении) с 2015 года.

Соответственно, доля продуктов, произведенных в РФ, выросла на 5 п.п., до 77,2%, говорится в сообщении компании.

Ассортимент российских продуктов значительно расширился в последние несколько лет, они более доступны по цене по сравнению с зарубежными товарами. На динамику продаж также повлияли продуктовые санкции и ослабление курса рубля, отметил iGooods.

Из продуктов, произведенных за рубежом, наибольшей популярностью пользуются продукты из Италии (13,7%), Германии (11,1%), Белоруссии (10,5%), Франции (9,3%), Швейцарии (6,8%), Финляндии (6,4%) и Бельгии (5,8%). Самые популярные итальянские продукты - макароны и чеснок, немецкие - сыр и шоколад, белорусские - сгущенка и сливочное масло.

"Россияне все чаще отдают предпочтение молоку, хлебу, мясу, яйцам отечественного производства, причем в зависимости от региона меняется приоритет по производителям. Очевидно, что жители доверяют местным брендам. При этом такие продукты, как газированные напитки, макароны и консервированные овощи, люди предпочитают покупать зарубежного производства", - сказал управляющий и сооснователь iGooods Григорий Кунис (его слова процитированы в сообщении).

В выборку вошло более 81 тыс. продовольственных товаров, произведенных на территории России и реализованных через сервис в 2020 году.

iGooods осуществляет доставку продуктов из магазинов Metro, "Лента", "Карусель" (X5 Retail Group), "Ашан", "Вкусвилл", Globus, Selgros, "Азбука вкуса", "О'Кей" и др. Всего к доставке подключено более 180 магазинов в 35 городах РФ. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

В 2019 году, по данным InfoLine, iGooods стал крупнейшим в России оператором доставки с долей на рынке 7%. За девять месяцев 2020 года оборот компании вырос в 3,2 раза, до 5,7 млрд рублей. По оценке InfoLine, iGooods был восьмым по величине игроком на российском рынке e-grocery (сервис "Сбермаркет", работающий по той же операционной модели, занял третье место с оборотом 11,5 млрд рублей).

По итогам года iGooods ждет роста оборота до 10-12 млрд рублей - в зависимости от ситуации с ограничениями.