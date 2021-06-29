В заказах россиян на igooods 85% приходится на еду

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Заказы российских клиентов сервиса доставки igooods на 85,5% состоят из продуктов питания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Из еды люди чаще всего заказывают овощи (6,4%), мясо птицы (4,5%), фрукты (4,2%) и сыры (3,7%), а меньше всего приходится на заказы товаров из таких категорий, как эко-напитки, десерты, безалкогольное вино, эко-соусы и панировочные сухари.

В non-food категориях лидируют бумажные изделия (2%), затем идут товары для стирки (1,4%), а также для мытья посуды, чистящие средства и аксессуары для уборки (все по 0,9%). Меньше всего заказов приходится на товары для бани, для празднования Хэллоуина и товары для грызунов.

"Мы видим, что предпочтения людей медленно меняются. В заказах становится больше эко-продукции, заменителей молока, товаров категории non-food. Мы добавляем в каталог новые категории, например, электронику и технику, и люди начинают приобретать их онлайн. Скоро мы добавим возможность приобрести онлайн-транспондеры, они будут доступны для жителей Петербурга", - заявил директор по маркетингу igooods Алексей Груздев.

igooods доставляет продукты из магазинов Metro, "Лента", "Карусель", "Ашан", "Вкусвилл", Globus, Selgros, "Азбука вкуса", "О'Кей" и других. Всего к доставке подключено более 200 магазинов в 30 городах присутствия.