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Дегтярев связал с эмоциями демарш хабаровских депутатов от ЛДПР

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Попытка выхода 17 депутатов Хабаровской городской думы из ЛДПР, которая произошла на минувшей неделе, - это следствие их политического созревания, а также эмоций, считает врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Я связываю эти движения депутатов с особенностями роста политическими. И эмоциями. Удалось убедить коллег на личной встрече. Вы знаете - я встречался, и не один раз, с ними. Депутаты от партии власти себя так не ведут, партбилетами не разбрасываются, выстраивают конструктивный диалог и внутри своего коллектива, и с мэром, и с губернатором, и вообще с обществом", - сказал Дегтярев во время прямого эфира на телеканале "Губерния" во вторник.

По его словам, ничего взамен их возвращения в гордуму он не обещал. "Я просто убедил коллег. (...). Единственное, что я пообещал, - побольше уделять внимания вопросам города Воинской Славы - Хабаровску. Просто больше внимания проблематике, которая здесь в Хабаровске, и вопросам, которые депутаты ставят", - добавил врио губернатора.

Дегтярев сообщил, что намерен выстроить с коллегами по партии в будущем более энергичный диалог и подчеркнул, что народные избранники проходят период адаптации как политическое большинство.

"ЛДПР в Хабаровском крае, очевидно - партия власти. Я являюсь членом ЛДПР, мэр Комсомольска - член ЛДПР, председатель Закдумы - член ЛДПР. И большинство везде - во всех представительных органах от ЛДПР. Так вот, чтобы быть в партии власти, нужно учиться. Это надо уметь, это определенный опыт", - отметил глава края.

Врио губернатора при этом добавил, что представителям ЛДПР еще предстоит осознать свое влияние в регионе и научиться брать на себя ответственность за принятые решения.

"Повторяю - ЛДПР учится быть партией власти в Хабаровском крае конкретно. Это уникальная ситуация, она исторически так сложилась, и это непросто быть партией власти. И это ответственность за каждое решение", - резюмировал Дегтярев.

Как сообщалось, 23 ноября 17 депутатов городской думы Хабаровска от ЛДПР подали заявления в региональное отделение о выходе из партии. Среди этих депутатов также был и председатель гордумы Михаил Сидоров. Позднее депутаты изменили свое решение и отозвали заявления.

По итогам выборов в сентябре 2019 года состав городской думы полностью поменялся. 34 из 35 мандатов достались кандидатам от ЛДПР, один - представителю партии "Справедливая Россия".

Михаил Дегтярев ЛДПР Хабаровский край Хабаровск

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