Спикер и 16 депутатов думы Хабаровска вышли из ЛДПР

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В городской думе Хабаровска из ЛДПР вышли 17 депутатов, в том числе ее спикер Михаил Сидоров. Он сказал "Интерфаксу", что это почти половина парламента.

"17 депутатов от партии ЛДПР сегодня прибыли в региональное отделение политической партии ЛДПР в Хабаровском крае и направили заявление о выходе из партии ЛДПР", - сказал Сидоров.

Причиной этого решения он назвал расхождение взглядов депутатов с политикой регионального отделения партии.

"У нас расходятся наши внутренние убеждения, те посылы, с которыми мы шли в муниципальный парламент. То мнение от оппозиции, с которым мы шли говорить с избирателями, и это мнение расходится с политикой регионального отделения партии", - подчеркнул спикер.

Сидоров пообещал, что с властями всех уровней будут сохранены рабочие отношения и что выход депутатов из партии не отразится на работе городской думы.

"Мы ни в коем случае не идем ни на какую конфронтацию с исполнительной властью ни города, ни Хабаровского края, мы хотим продолжить также нашу деятельность в рамках конструктива, в рамках действующего законодательства на основе позиции избирателей города Хабаровска, - сказал он. - Дума будет работать, как и раньше. Единственное, что депутаты, которые вышли из партии, они не будут подчиняться фракции ЛДПР и тем задачам, которые обозначает фракция".

В городской думе Хабаровска 35 депутатов. Сидоров также отметил, что один из народных избранников уже вышел из ЛДПР минувшим летом. Еще одного члена ЛДПР, ставшего фигурантом уголовного дела об избиении пенсионера, исключили из партии, а 24 ноября планируется снять с него полномочия депутата.

В сентябре 2019 года по итогам выборов в городскую думу прошли 34 кандидата от ЛДПР и один - от "Справедливой России".

В 2018 году губернаторские выборы в Хабаровском крае выиграл кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Во втором туре он обошел действующего главу региона, единоросса Вячеслава Шпорта.

9 июля 2020 года Фургал был задержан, перевезен в Москву и арестован по обвинению в организации заказных убийств. 20 июля президент Владимир Путин отрешил Фургала от должности в связи с утратой доверия и предложил стать врио губернатора депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву.