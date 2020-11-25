Объявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты передумали покидать партию

Среди факторов, повлиявших на решение депутатов, - встреча Михаилом Дегтяревым

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Спикер городской думы Хабаровска и еще 16 депутатов, заявивших о выходе из ЛДПР, изменили свое решение и продолжат работать в парламенте как представители партии, сообщил "Интерфаксу" в среду председатель гордумы Михаил Сидоров.

"С учетом того, что ко мне обратилась родная сестра Сергея Ивановича Фургала, с учетом позиции всех депутатов, с учетом имеющихся гарантий мы посчитали необходимым, что наиболее правильным будет решение осуществлять свою деятельность на сегодняшний день в рядах той партии, от которой мы стали депутатами", - сказал Сидоров.

Он объяснил, что решение о выходе из партии было принято из-за существующих разногласий с городскими властями и региональным отделением ЛДПР.

"Мы пришли в думу под флагом ЛДПР и в поддержку Сергея Ивановича Фургала, нашего бывшего губернатора. Однако были определенные проблемы, достаточно сложные после его задержания в организации взаимодействия с органами исполнительной власти города Хабаровска, они были категорически сложными. Мы пытались через региональное отделение донести эти проблемы и устранить их. Потому что, к огромному сожалению, муниципальный парламент стал сильно зависимым", - добавил спикер думы.

По словам Сидорова, на изменение решения повлиял целый рад факторов, в том числе и встреча с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, который также является координатором регионального отделения ЛДПР.

"Мы переговорили с врио. Я разговаривал, мои коллеги тоже разговаривали, да, действительно, проблема, которая была обозначена, она имеет место быть. Во всяком случае так сказал врио губернатора и дал гарантии со своей стороны, что ситуация коренным образом будет изменена", - отметил Сидоров.

Спикер добавил, что депутаты не ожидали такого резонанса и намерены продолжать конструктивную работу со всеми органами власти.

"Все переживают. Моральная нагрузка очень большая, негатив. Я считаю, что этот негатив необоснованный. У нас нет каких-то целей личного пиара. Наша цель - оставаться независимым от представительных органов. Я считаю, что мы добились этого, показав, что у нас есть своя совесть, что мы не держимся за партбилеты, в том числе и за мандаты и за кресла", - резюмировал председатель гордумы.

В понедельник, 23 ноября 17 депутатов городской думы Хабаровска от ЛДПР подали заявления в региональное отделение о выходе из партии. Среди этих депутатов также был и председатель гордумы Сидоров.

По итогам выборов в сентябре 2019 года состав городской думы полностью поменялся. 34 из 35 мандатов достались кандидатам от партии ЛДПР, один - представителю партии "Справедливая Россия".