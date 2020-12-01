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Попова сообщила о высокой степени готовности вакцины от ВИЧ

Попова сообщила о высокой степени готовности вакцины от ВИЧ
Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, в Катманду
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о высокой степени готовности российской вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

РФ "использует все возможности для завершения разработки вакцины от ВИЧ", заявила Попова журналистам во вторник.

По ее словам, Россия совместно с другими странами также принимает активное участие в разработке вакцин от ВИЧ, в РФ также "есть свои вакцины и свои прототипы".

По словам Поповой, разработкой прототипа российской вакцины от ВИЧ занимается научный центр "Вектор" Роспотребнадзора.

Около 30 млрд рублей в год на лекарства

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что бюджет по лекарственному обеспечению ВИЧ-инфицированных в РФ ежегодно наращивается.

В этом году он составил более 27 млрд рублей, в 2021 году - 29,4 млрд рублей.

"По заключению наших экспертов, препараты не имеют тенденцию к росту цен. На сегодняшний день все нуждающиеся, кто выбрал для себя антиретровирусную терапию, ее получают", - сказала Голикова.

ВИЧ вышел на плато, но нужна вакцина

В конце октября заявил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения РФ Алексей Мазус сообщил, что Россия вышла на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

"Сегодня наша страна достигла достаточно многого, у нас стабильные цифры по приросту, условно, мы вышли на плато ВИЧ-инфекции. В последние годы у нас выявляется все меньше больных", - сказал Мазус 27 октября на панельной дискуссии на форуме "Здоровое общество", отметив, что похожая картина складывается в США и других западных странах.

Однако, по его словам, достичь уровня ниже плато пока не получается. "Для этого нужны новые технологии - нужна вакцина, которая должна быть создана против ВИЧ-инфекции", - заявил специалист.

Он считает, что те усилия, которые есть во всем мире после создания вакцины против COVID-19, должны быть направлены на создание вакцины против ВИЧ-инфекции.

"Комплекс научных усилий позволит создать вакцину от ВИЧ-инфекции, и на этом закончится эпидемия", - отметил Мазус.

Миллион инфицированных

В феврале этого года в Минздраве РФ сообщали, что ситуация по ВИЧ в России остается напряженной, но наметилась тенденция к снижению темпов прироста впервые выявленных инфицированных. Так, в 2019 году было зафиксировано 80 118 новых случаев ВИЧ. Это на 7,5% меньше, чем в 2016 году, когда было зарегистрировано 86 519 новых случаев, сообщила директор департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Наталья Костенко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Численность ВИЧ-инфицированных в России, по данным на начало 2020 года, оценивалась примерно в 1 млн человек.

Роспотребнадзор Анна Попова

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