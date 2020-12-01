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Что произошло за день: вторник, 1 декабря

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России коронавирус выявили еще у 26 402 человек. Смертность за сутки оказалась рекордной: скончались 569 пациентов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости продолжается в 24 регионах. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, по загрузке больниц самая сложная ситуация в Калининградской области и Санкт-Петербурге.

- Умерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова. Незадолго до смерти у нее был диагностирован коронавирус.

- Михаил Мишустин потребовал наказать организаторов концерта в Петербурге. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила премьеру, что приостановлена работа спортивно-развлекательного центра, где проходил концерт. Ранее в Ледовом дворце прошли концерты Басты. В соцсетях появились сообщения о большом числе зрителей и о нарушении санитарных норм.

- Глава Роспотребнадзора сообщила о высокой степени готовности российской вакцины от ВИЧ. Разработкой прототипа занимается научный центр "Вектор".

- В СКР опровергли проведение проверки в отношении Алексея Навального. Ранее во вторник информированный источник сообщил о проверке заявлений оппозиционера в апрельском эфире на "Эхе Москвы" на предмет экстремизма. Главред радиостанции Алексей Венедиктов отметил, что претензий от правоохранительных органов не поступало.

- Китайский аппарат совершил успешную посадку на Луну. В течение 48 часов он должен собрать около двух килограммов грунта.

- Никита Мазепин будет выступать в "Формуле-1" за команду Haas. Он станет четвертым россиянином, который примет участие в автогонках этого класса.

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