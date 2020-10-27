В Минздраве заявили о выходе РФ на плато по ВИЧ-инфекции

Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия вышла на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, заявил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения вируса иммунодефицита человека министерства здравоохранения РФ Алексей Мазус.

"Сегодня наша страна достигла достаточно многого, у нас стабильные цифры по приросту, условно, мы вышли на плато ВИЧ-инфекции. В последние годы у нас выявляется все меньше больных ", - сообщил Мазус во вторник на панельной дискуссии на форуме "Здоровое общество".

По его словам, похожая картина складывается в США и западных странах. При этом Мазус отметил, что достичь уровня ниже плато пока не получается.

"Для этого нужны новые технологии - нужна вакцина, которая должна быть создана против ВИЧ-инфекции", - заявил специалист.

Он считает, что те усилия, которые есть во всем мире после создания вакцины против COVID-19, должны быть направлены на создание вакцины против ВИЧ-инфекции.

"Комплекс научных усилий позволит создать вакцину от ВИЧ-инфекции, и на этом закончится эпидемия", - отметил Мазус.

Ситуация с ВИЧ в России

В феврале этого года в Минздраве РФ сообщали, что ситуация по ВИЧ в России остается напряженной, но наметилась тенденция к снижению темпов прироста впервые выявленных ВИЧ-инфицированных. Так, в 2019 году было выявлено 80 118 новых случаев ВИЧ.

Это на 7,5% меньше, чем в 2016 году, когда было зафиксировано 86 519 новых случаев, сообщила директор департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Наталья Костенко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Численность ВИЧ-инфицированных в России по данным на начало 2020 года оценивалась примерно в 1 млн человек.