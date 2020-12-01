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СКР опроверг информацию о проверке высказываний Навального

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) не занимается проверкой высказываний оппозиционера Алексея Навального, сообщила журналистам во вторник официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что СКР оперативно объявляет обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве. Петренко призвала СМИ "распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам".

Ранее во вторник информированный источник сообщил, что правоохранительные органы проводят в отношении Навального проверку на предмет признаков экстремизма в его публичных высказываниях в эфире "Эха Москвы" в апреле.

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов заявил "Интерфаксу", что более чем за полгода с момента прямого эфира с Навальным правоохранительные органы не обращались к "Эху Москвы" с претензиями.

СКР Алексей Навальный

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