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Венедиктов отметил, что силовики не обращались с претензиями после эфира с Навальным

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - На "Эхо Москвы" более чем за полгода с момента выхода прямого эфира с оппозиционером Алексеем Навальным никто из правоохранителей с претензиями не обращался, заявил "Интерфаксу" главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Я посмотрел расшифровку эфира от 27 апреля. По моему мнению, никакого экстремизма там нет, иначе к нам бы обратились еще весной. Во-первых, правоохранительные органы следят за каждым выступлением Алексея Навального весьма пристально, а во-вторых, все материалы, которые появляются на "Эхо Москвы", попадают в мониторинг Роскомнадзора", - сказал Венедиктов во вторник.

"Раз семь месяцев этого не было, значит этого (экстремизма) и не было. К нам с 27 апреля никто не обращался, мы об этом узнали из информационных агентств. Речь идет о прямом эфире утренней программы "Разворот"",- добавил он.

По мнению Венедиктова, проверка могла быть возбуждена "из-за "взаимоотношений" правоохранительных органов с Алексеем Навальным, а не из-за его публичных выступлений". В своих соцсетях он уточнил, что имеет в виду попытку запугать оппозиционера, находящегося на реабилитации в Германии после отравления, чтобы тот не вернулся в РФ.

Он не смог с уверенностью сказать, могут ли возникнуть претензии к радиостанции по итогам проверки, несмотря на то, что это был прямой эфир, так как, по его словам, "всякое бывало в нашей стране". "Наши юристы уже в курсе этой информации",- добавил Венедиктов.

Ранее во вторник информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 30 ноября правоохранительные органы начали проверку высказываний Навального, озвученных 27 апреля этого года в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Он, в частности, выказал мнение о возможной необходимости изменения конституционного строя РФ, в том числе насильственным способом", - сказал собеседник агентства. По его данным, проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ). Эта статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Вместе с тем, источник считает маловероятным возбуждение уголовного дела, так как "высказывания носили вероятностный характер, экспертам будет непросто признать их призывом".

В утреннем эфире радиостанции "Эхо Москвы" от 27 апреля Навальный рассказывал о своих предложениях по поддержке россиян в связи с пандемией коронавируса "Пять шагов для России".

Эхо Москвы Алексей Венедиктов Алексей Навальный

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