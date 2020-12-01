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Навального проверят на экстремизм после эфира на "Эхе Москвы"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - 30 ноября началась проверка высказываний политика Алексея Навального в радиоэфире, в которых он "высказал мнение о возможной необходимости изменения конституционного строя РФ, в том числе насильственным способом", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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Поводом для проверки стало выступление Навального на радиостанции "Эхо Москвы" 27 апреля.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ).

Источник агентства при этом не уверен, что после проверки будет возбуждено уголовное дело: "Высказывания носили вероятностный характер, экспертам будет непросто признать их призывом".

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Статья 280 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В эфире 27 апреля Навальный разъяснял предложенную им в начале пандемии программу "5 шагов для России", в которой были изложены меры по поддержке населения и бизнеса страны. Он также критиковал власть за неэффективность.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда отметил, что в предложениях Навального "очень много популистского, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики". Он объяснил это "поверхностным уровнем компетенции упомянутых составителей этого документа".

Алексей Навальный Эхо Москвы Дмитрий Песков коронавирус

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