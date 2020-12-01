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Калининградские власти заочно поспорили с Мурашко о резерве коек

Калининградские власти заочно поспорили с Мурашко о резерве коек
Фото: Reuters

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Калининградская область обладает достаточным резервом коечного фонда для больных с коронавирусом и ОРВИ, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Сегодня в регионе пациентов с COVID-19 и пневмониями принимает 21 стационар, развернуто 1994 койки, занята 1621 из них. На данный момент свободно 18,7% коечного фонда, что составляет 373 койки. На ИВЛ сегодня находятся 36 пациентов, 82 койки с ИВЛ свободны", - говорится в пресс-релизе.

Буквально в последние дни ноября количество коек составляло 1746 мест. В пресс-релизе отмечается, что решение о развертывании новых мест размещения было принято и реализовано в сжатые сроки.

За последние недели значительно увеличен объем тестирования: если в августе это было 1,2 тыс. тестов в сутки, то сейчас ниже 3,6 тыс. область не опускается, периодически выходит на показатели 3,8-4 тыс. тестов в день, добавили в пресс-службе

При этом в целом ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается стабильной с 22 ноября, когда был выявлен 191 инфицированный. Затем ежедневное число новых инфицированных не превышает этой цифры. Так, минувшим днем было выявлено 188 человек, в предыдущий – 185.

В Калининградской области на 1 декабря на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 374 906 человек, из них выявлено 11 654 случая заражения (8 253 человека выздоровели), умерли 123, остаются под медицинским наблюдением 3 796 человек.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил 1 декабря, что в 17 регионах РФ осталось меньше 5% свободных коек в больницах для больных коронавирусом COVID-19. По его словам, наихудшая ситуация с ними сложилась в Калининградской области и Санкт-Петербурге.

Калининградская область коронавирус

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