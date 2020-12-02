Сенаторы одобрили закон об упразднении Конституционных судов в регионах

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об упразднении в регионах Конституционных и уставных судов с 1 января 2023 года. Соответствующие изменения вносятся в ФКЗ "О судебной системе".

Как объяснил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в данной части законодательство приводится в соответствие с новой редакцией статьи 118 Конституции, в которой региональные конституционные суды, как суды, входящие в судебную систему России, не упоминаются.

Регионы получат право создавать конституционные (уставные) советы при региональных законодательных собраниях.

"С учетом большого количества вопросов относительно утраты данного способа защиты прав граждан следует отметить, что недавно принятыми поправками к закону о Конституционном Суде РФ был расширен предмет конституционного судебного нормоконтроля по жалобам граждан и юридических лиц. В рамках данной процедуры стала возможной проверка на предмет соответствия Конституции РФ законов и иных нормативных актов субъекта РФ (принятых в рамках совместной компетенции федерации и субъектов, либо исключительной компетенции субъектов). Таким образом, гарантии прав граждан по проверке конституционности положений региональных актов сохраняются", - сказал Клишас.

Закон также предусматривает право президента вносить в Совет Федерации представление о прекращении полномочий председателя, зампреда и судей Конституционного и Верховного судов, а также руководства и судей кассационных и апелляционных судов.

В этих целях в законе "О судебной системе Российской Федерации" закрепляется соответствующая процедура, а также основания прекращения полномочий судей.

По словам Клишаса, к таким основаниям закон относит случаи совершения судьями поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также иные случаи, свидетельствующие о невозможности осуществления судьей своих полномочий. В том числе речь идет о несоблюдении антикоррупционных запретов и требований, прекращении гражданства РФ либо приобретении иностранного гражданства, вида на жительство, иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом; нарушении судьей, его супругом и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь зарубежные счета (вклады), хранить средства в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ; занятии деятельностью, не совместимой с должностью судьи.

До сих пор Конституционные или уставные суды существовали в полутора десятках регионов, в том числе в Петербурге, Свердловской и Калининградской областях, Татарстане и Башкирии. В сентябре 2020 года стало известно, что правительство Ингушетии задумалось об упразднении республиканского КС в том числе из-за его малоэффективности.