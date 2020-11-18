Дума приняла закон об упразднении региональных Конституционных судов

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Конституционный закон об упразднении в регионах Конституционных и уставных судов с января 2023 года прошел в Госдуме третье чтение.

Законопроект № 1024648-7 вносит поправки в федеральный конституционный закон "О судебной системе", где перечисляются все российские суды. Авторы проекта - сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

Вместо упраздняемых судов регионы смогут создавать конституционные и уставные советы при законодательных органах

Закон должен вступить в силу через 10 дней с момента опубликования. С этого момента региональные Конституционные и уставные суды не должны принимать новые дела к производству и должны завершить их рассмотрение к дате своего упразднения. Каждый регион определит эту дату самостоятельно.

Судьи, которые будут работать в этих судах на момент их упразднения, сохранят гарантии, включая материальное и социальное обеспечение.

Конституционные и уставные суды существуют в полутора десятках регионов, в том числе в Петербурге, Свердловской и Калининградской областях, Татарстане, Ингушетии и Башкирии. В сентябре стало известно, что правительство Ингушетии задумалось об упразднении республиканского КС в том числе из-за его малоэффективности.

Ингушский КС осенью 2018 года признал не соответствующим Конституции республики закон об установлении границы с Чечней. Об определении административной границы и обмене территориями договорились главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров. В Ингушетии после этого прошли стихийные протесты: люди были недовольны, что это решение с ними не обсуждалось.