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Мазепин опроверг планы по объединению "Уралхима" и "Уралкалия" в одно юрлицо

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Дмитрий Мазепин не планирует объединять "Уралхим" и "Уралкалий" в одно юрлицо.

"Обе компании останутся разными юридическими лицами со своими генеральными директорами", - передал бизнесмен журналистам через представителя.

Мазепин решил сменить руководство подконтрольных ему "Уралкалия" и "Уралхима", действующие CEO Дмитрий Осипов и Сергей Момцемлидзе покинут свои должности, рассказали накануне "Интерфаксу" несколько источников в отрасли.

По их данным, возглавить "Уралхим", а в перспективе и некую объединенную структуру может недавно покинувший пост вице-президента девелоперской группы "ПИК" Александр Прыгунков.

Новым CEO "Уралкалия" станет технический директор компании Виталий Лаук. Кадровые перестановки ожидаются в начале декабря.

По данным газеты "Коммерсантъ", Мазепин в 2021 году собирается перевести управление своими химическими активами на единую управляющую компанию. "В 2021 году будет завершена процедура объединения менеджмента "Уралкалия" и "Уралхима", текущее руководство которыми перейдет главе общей управляющей компании, который пока не назначен", - сказал изданию представитель бизнесмена.

В конце 2019 года Мазепин создал ООО "Базовая химическая компания "Уралхим", которое зарегистрировано в башне "Империя" Москва-Сити – там, где располагаются головные офисы "Уралхима" и "Уралкалия". Эту компанию на данный момент возглавляет бывший член совета директоров "Уралхима" Владимир Орловский. Цель создания новой структуры в "Уралхиме" не комментировали.

Дмитрий Мазепин Уралхим Уралкалий

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