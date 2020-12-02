Хуснуллин заявил, что проблему со статусом апартаментов решат за полгода

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект об апартаментах внесут в Госдуму в ближайшие два месяца, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

"В течение ближайших двух месяцев мы законопроект об апартаментах в Госдуму внесем. Сложностей в уходе от этого вида недвижимости мы не видим", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что апартаменты как формат недвижимости востребован в крупных городах, при этом их возникновение он объяснил организационными причинами, многие из которых были в последнее время решены.

"Это либо не соответствие зоны строительства, особенности зонирования городских территорий, либо необеспеченность инфраструктурой, либо проблемы, связанные с инсоляцией. Сегодня многие вопросы уже решены, так как мы передали регионам права принимать те или иные градостроительные нормативы, поэтому проблема в ближайшие полгода должна решиться", - пояснил Хуснуллин.

Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщил, что в России планируется законодательно утвердить жилой статус уже возведенных апартаментов и в дальнейшем запретить их строительство. При этом ведомство не планирует останавливать строительство уже начатых проектов апартаментов.