В ВТБ спрогнозировали, что апартаменты сравняются по цене с квартирами

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Решение закрепить правовой статус апартаментов приведет к тому, что их стоимость в Москве приблизится к стоимости аналогичных квартир, считает гендиректор экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (проект группы ВТБ) Вячеслав Дусалеев.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2021 года внести в законодательство изменения для определения правового статуса апартаментов. В декабре прошлого года сообщалось, что группа сенаторов и депутатов Госдумы разработали законопроект о правовом статусе таких помещений.

Дусалеев отметил, что на фоне заявлений правительства о статусе апартаментов минувшей осенью спрос на них в Москве и Санкт-Петербурге вырос в 2-2,5 раза уже в третьей декаде ноября относительно предыдущих периодов месяца, при этом цены на такие объекты выросли более чем на 15%, а количество лотов сократилось в столице на 35%.

"Учитывая такой спрос на апартаменты, можно предположить, что их стоимость в Москве будет постепенно выравниваться со стоимостью соответствующих квартир", - сказал Дусалеев, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что ранее цена на апартаменты была на 10-15% ниже, чем в аналогичных по характеристикам квартирах.

"Рассмотрение законопроекта о статусе апартаментов может произойти уже осенью, а его одобрение вполне возможно до конца 2021 года. В этих условиях девелоперы могут занять выжидательную позицию по строительству новых объектов и в первую очередь будут пытаться завершить ранее начатые проекты", - считает эксперт.

По его словам, к моменту принятия законопроекта о статусе апартаментов документ будет носить уже регулирующий характер, так как девелоперы успеют адаптировать под него свои бизнес-модели.

Осенью 2020 года замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявлял, что в России планируется законодательно утвердить жилой статус уже возведенных апартаментов и в дальнейшем запретить их строительство. При этом ведомство не планировало останавливать строительство уже начатых проектов апартаментов. Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительство не планирует запрещать строительство таких объектов, но собирается максимально узаконить их статус и приравнять к жилью.

Напомним, что апартаменты относятся к статусу нежилых помещений. Такие объекты оцениваются на 10-15% дешевле аналогичных квартир.