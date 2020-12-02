В РФПИ заявили, что более 40 стран заинтересовались "Спутником V"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Более 40 стран, в которых живет примерно половина населения Земли, выразили заинтересованность в вакцине от COVID-19 "Спутник V" института имени Гамалеи, заказав более 1,2 млрд доз, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Я говорил о цене, о логистике, и не удивительно, что более, чем 40 стран, которые представляют более 50% населения Земли, уже подали заявки на "Спутник V". Мы получили заказы на более чем 1,2 млрд доз. Мы будем работать над их производством в партнерстве в Индии, Китае, Южной Кореи, Аргентине и других странах",- сказал Дмитриев на презентации российской вакцины на спецсессии Генассамблеи ООН в среду, выступая по видеоконференцсвязи.

"Кроме того, мы налаживаем сотрудничество и хотим поделиться нашими технологиями со всеми заинтересованными странами", - отметил он. Дмитриев считает, что в этом вопросе стоит забыть о политике и совместно работать над проблемой.

"Ни одна вакцина не может решить мировую проблему. Нам нужна подборка вакцин - разные вакцины должны работать вместе", - сказал глава РФПИ.

Он также заявил, что "Спутник V" станет доступен для других стран со следующего года. Кроме того, цена российской вакцины составит менее 10 долларов за одну дозу, таким образом, это будет самая доступная по стоимости вакцина из существующих, сообщил Дмитриев.

В России сейчас готовят к массовому распространению две вакцины против нового коронавируса - "Спутник V", разработанную Центром им. Гамалеи, и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Еще одна вакцина - от Центра им. Чумакова находится на стадии подготовки к клиническим испытаниями 3-й фазы.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию в РФ уже на следующей неделе.