Служащих в Восточном военном округе начали вакцинировать

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции доставлена в Хабаровск самолетом военно-транспортной авиации ВВО в специальных термоконтейнерах, сообщает пресс-служба округа.

"В первую очередь планируется вакцинировать медицинских сотрудников, работающих в военных медицинских учреждениях с больными коронавирусной инфекцией. Далее вакцинацию пройдут командный состав округа и объединений, а также военнослужащие несущие боевое дежурство", - сказано в сообщении.

О поступлении вакцины ранее сообщили Северный флот, Южный, Центральный и Западный военные округа.

Как сообщалось, 27 ноября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что до конца этого года 80 тыс. российских военных привьют от коронавируса. "Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих", - сказал министр. Он сообщил, что более 2,5 тыс. военнослужащим уже сделали прививки.

6 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что от коронавируса привилось почти все руководство Минобороны РФ.

Российские военные принимали участие в испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной научным центром имени Н.Гамалеи Минздрава РФ. Клинические испытания проводились на добровольцах на базе главного военного клинического госпиталя им. Н.Бурденко.