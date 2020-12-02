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Более 70 человек с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 73 человека с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 9053 до 9126.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 617 439 случаев коронавируса, вылечились от инфекции 464 984 человека.

Ранее в среду стало известно, что водители московских автобусов не будут продавать билеты даже после пандемии.

Москва коронавирус COVID-19

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