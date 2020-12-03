Посол Южной Кореи: в Сеуле высоко оценивают успехи РФ в разработке вакцин против коронавируса

Ли Сок Пэ рассказал, как развивались южнокорейско-российские отношения в период пандемии коронавируса

Ли Сок Пэ Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ в интервью "Интерфаксу" рассказал о том, как развивались южнокорейско-российские отношения в период пандемии коронавируса, двустороннем сотрудничестве в сфере здравоохранения, а также перспективах снятия санкций в отношении Пхеньяна.

- Пандемия коронавирусной инфекции не могла не оказать существенного влияния на международную обстановку и двусторонние отношения. Как вы оцениваете уходящий 2020 год в двусторонних отношениях? Какие задачи вы ставите на 2021 год?

- В 2020 году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Российской Федерацией. После установления дипотношений 30 сентября 1990 года наши страны строят отношения добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, включая политику, экономику, гуманитарные обмены, культуру, науку и технологии.

Два государства в развитии двусторонних отношений прошли этапы конструктивного партнерства к 1994 году, всеобъемлющего партнерства к 2004 году, достигли уровня стратегического партнерства к 2008 году и, опираясь на взаимное доверие, продолжают развивать взаимные контакты и сотрудничество.

Пандемия коронавирусной инфекции в некоторой степени помешала реализации планов и проведению различных мероприятий, подготовленных по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, но наши страны, проводя тесные консультации, сообща реагируют на текущую ситуацию. В частности, была достигнута договоренность о продлении периода реализации программы "Года взаимных обменов между Республикой Корея и Российской Федерацией" на следующий 2021 год.

Вместе с тем хочу отметить, что пандемия коронавирусной инфекции, ставшая глобальной угрозой и вызовом человечеству, поставила ряд задач перед здравоохранением, профилактикой и лечением инфекционных заболеваний, решение которых является новой сферой сотрудничества между нашими странами. Активно развивая контакты и координацию в этой сфере, наши государства продолжают также взаимодействие в такой области, как поддержание мира на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии, которое можно назвать основным направлением сотрудничества между Республикой Кореей и Россией.

Принимая во внимание усилия ведущих мировых держав, направленные на разработку вакцин и лекарств для лечения коронавирусной инфекции, мы надеемся, что в первой половине следующего года мир сможет вступить в фазу спада пандемии и остановить распространение вируса COVID-19. А после окончания пандемии наши страны начнут возобновлять прямые обмены, которые несколько замедлились в 2020 году, и приложат все силы для того, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Я убежден в том, что если Республика Корея и Россия и в будущем году продолжат упорно развивать сотрудничество по трем основным направлениям, которые включают поддержание мира на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, расширение экономического и научно-технического сотрудничества для достижения совместного процветания и укрепление взаимопонимания на основе активизации обменов между гражданами двух стран, то в следующие 30 лет наши государства достигнут гораздо более значимого развития двусторонних отношений, чем за минувшие три десятилетия.

- Ранее сообщалось о переносе Года взаимных обменов на 2021 год. Есть ли шанс провести основные мероприятия Года взаимных обменов в "оффлайн режиме"? Сохраняются ли планы провести обмен визитами на высшем уровне в рамках церемоний открытия и закрытия года обменов? Насколько активно обсуждается этот вопрос по дипломатическим каналам?

- Премьер-министры наших стран, учитывая большое значение, которое Республика Корея и Россия придают развитию двусторонних отношений, в июне этого года договорились продлить период реализации программы перекрестного Года корейско-российских взаимных обменов на 2021 год. В сентябре, в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений, президенты наших стран во время телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю юбилейной даты и подтвердили продление Года взаимных обменов. Кроме того, министерства культуры наших стран объявили 2020-2021 годы "Годом культурных обменов Кореи и России".

Наши страны первоначально планировали провести в рамках празднования 30-летия установления дипотношений около 300 мероприятий, но из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру некоторые из них были отменены или перенесены на следующий год, а часть из них была проведена в онлайн формате. В частности, наше посольство реализовало такие проекты, как конкурс фото- и видео-контента о Корее, интервью деятелей культуры и искусства двух стран в прямом эфире, создание видеоматериалов о рецептах приготовления популярных блюд корейской кухни, онлайн-фестиваль K-FEST 2020, посвященный корейской культуре и туризму.

Мы ожидаем, что, когда Республика Корея и Россия вступят в фазу спада пандемии коронавирусной инфекции, доля очных мероприятий увеличится, и наши страны смогут активно обсудить также вопросы, связанные с проведением церемоний открытия и закрытия Года взаимных обменов. А до тех пор правительства наших стран будут строго соблюдать санитарные и противоэпидемиологические меры, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, и надлежащим образом проводить мероприятия в онлайн и в оффлайн режимах.

Непосредственное общение и контакты лидеров наших государств друг с другом ограничены из-за строгих противоэпидемических мероприятий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, но по дипломатическим каналам наши страны продолжают вести консультации по вопросу о возможных сроках визита президента Владимира Путин в Республику Корея.

- Ранее сообщалось, что стороны планируют запустить производство российской вакцины "Спутник V" в декабре 2020 года, а с января 2021 года начать ее поставки в другие страны. Каков объем российских инвестиций в это производство? В целом, расскажите о других примерах взаимодействии России и Республики Корея в области противодействия пандемии коронавируса.

- Мы высоко оцениваем большие успехи, которых достигла Россия в разработке вакцин против COVID-19. Известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий "GL Rapha" договорились о производстве в нашей стране 150 миллионов доз российской вакцины "Спутник V", которые планируется полностью поставить в страны Ближнего Востока.

В ноябре лидеры стран-участниц саммитов АТЭС и "Группы двадцати", включая президентов Республики Корея и Российской Федерации, выразили единое мнение о том, что необходимо обеспечить широкую доступность вакцины на справедливой основе, и нас радует тот факт, что наши две страны договорились о сотрудничестве в производстве и поставках вакцины против COVID-19.

Между Республикой Корея и Россией на высшем уровне достигнуто общее понимание относительно необходимости обмениваться опытом борьбы с коронавирусной инфекцией и расширять и в дальнейшем сотрудничество в сфере здравоохранения и медицины, профилактики и противодействия инфекционным заболеваниям.

Так, например, в сентябре этого года в ходе телефонного разговора главы двух стран выразили общее мнение о необходимости продолжать двустороннее и многостороннее сотрудничество в области здравоохранения и медицины, а до этого договоренность о расширении взаимодействия в этой сфере была достигнута между руководителями правительств. В соответствии с этим в настоящее время ведется активный обмен мнениями между специалистами двух стран в области медицины и здравоохранения. В частности, в марте текущего года, когда была зафиксирована вспышка распространения коронавирусной инфекции, специалисты в сфере медицины и профилактики инфекционных заболеваний двух стран провели совещание с целью обмена опытом по противодействию пандемии. Наряду с этим многие российские специалисты проявили интерес и приняли участие в девяти вебинарах, которые организовало правительство Республики Корея с мая по июнь текущего года.

В условиях, когда весь мир ведет тяжелую борьбу с пандемией COVID-19, Республика Корея и Россия надеются тесно контактировать и сотрудничать и на двусторонней уровне, и на международной арене, включая ВОЗ, чтобы нынешний кризис превратить в возможность для того, чтобы можно было сделать мировое сообщество более всеобъемлющим и устойчивым.

Кроме того, Республика Корея считает важной задачей исследования, разработку, производство и распространение безопасных и доступных по приемлемым ценам вакцин для укрепления здоровья населения в мире и надеется на участие России, одной из мировых стран-лидеров в области разработки вакцин, в работе Международного института вакцин (IVI), штаб-квартира которого находится в Сеуле.

- Как вы оцениваете реализацию инициативы "девяти мостов" в условиях коронавируса? Какие сферы наиболее активно развиваются, несмотря на пандемию? Ранее сообщалось, что Россия и Республика Корея актуализировали план реализации "девяти мостов". Расскажите более подробно о произошедших изменениях.

- На 3-ем Восточном экономическом форуме в 2017 году президент Мун Чжэ Ин предложил инициативу "девяти мостов" в качестве основной стратегии двустороннего сотрудничества между Республикой Корея и Россией, направленной на реализацию "Новой северной политики" нашего правительства. После этого в феврале 2019 года вице-премьеры двух стран согласовали "План действий по реализации инициативы девяти мостов", который предусматривает осуществление конкретных проектов в каждом из включенных в него девяти ключевых секторов экономики.

В этом году, когда мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Россией, наши страны в ответ на меняющиеся экономические и торговые условия и с целью проведения активного поиска перспективных сфер сотрудничества пересмотрели существовавший План действий и подготовили "План действий по реализации инициативы девяти мостов 2.0", который был подписан 27 октября текущего года вице-премьерами двух стран во время видеоконференции.

Направления сотрудничества по "Плану действий девяти мостов 2.0": 1) Энергетика, 2) Железные дороги и инфраструктура, 3) Судостроение, 4) Порты и судоходство, 5) Здравоохранение, 6) Сельское хозяйство и рыболовство, 7) Инвестиции, 8) Инновации, 9) Культура и туризм.

Сегодня эпоха четвертой промышленной революции – это уже не будущее, а настоящее, в котором мы живем, поэтому Республика Корея и Россия добавили в план действий 2.0 конкретные проекты для оказания поддержки для развития научно-технологических и инновационных секторов экономики.

Более того, обновленный план действий включает также среднесрочные и долгосрочные задачи в сфере энергетической инфраструктуры, чтобы можно было создать возможность для соединения Корейского полуострова с обширным Евразийским континентом и достижения совместного процветания всей Евразии.

"План действий по реализации инициативы девяти мостов 2.0" можно назвать брендом и руководством сотрудничества, которые в целом представляют направления развития экономических отношений между Кореей и Россией.

Если говорить конкретно, то на основе накопленного опыта и достижений наши страны реализуют различные проекты, направленные на подъем экономических отношений двух стран на новый уровень, включая создание Корейского индустриального парка в Приморье для продвижения корейских компаний и расширение инвестиций в регион, сотрудничество в области судостроения и судостроительного оборудования, расширение торговли и инвестиций в сельское хозяйство и рыболовство, проекты в сфере инноваций, в том числе ИКТ и искусственный интеллект, создание совместного инвестиционного фонда и т.д.

Двустороння торговля и обмены и контакты между гражданами наших стран из-за пандемии COVID-19 в краткосрочной перспективе были частично сокращены, но, с другой стороны, появились новые возможности для поиска путей сотрудничества между двумя странами в "постковидную эру" в области электронной коммерции, телемедицины и дистанционного образования, которые привлекают еще больше внимания в условиях развития "бесконтактной промышленности".

Кроме того, предприниматели и компании наших стран и в сложных условиях, вызванных пандемией COVID-19, посредством онлайн-консультаций и мероприятий, проводимых параллельно в режимах онлайн и оффлайн, прилагают усилия для расширения двусторонних экономических обменов, включая возможности для увеличения торговли, поиска новых многообещающих проектов. Хотелось бы надеяться, что скоро кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, будет преодолен и наши страны восстановят нормальное развитие двусторонних экономических отношений.

- Недавно глава МИД России Серей Лавров заявил, что стороны подошли к третьему этапу реализации российско-китайской "дорожной карты" по Корейскому полуострову, который предполагает возобновление многостороннего взаимодействия по урегулированию всего комплекса проблем полуострова. Москва предлагает работать по всем четырем измерениям - военном, политическом, экономическом и гуманитарном - параллельно без их искусственной привязки друг к другу. Разделяют ли в Сеуле такую позицию Москвы?

- Корейское правительство высоко оценивает усилия, которые предпринимает российское правительство для конструктивного участия в решении проблемы Корейского полуострова. Мы и впредь будем поддерживать с правительством России тесные контакты и консультации по проблемам Корейского полуострова.

- Обсуждается ли вопрос полного или частичного снятия санкций с КНДР? Готов ли Сеул наладить поставки российского угля через северокорейский порт Раджин, учитывая, что проект "Хасан-Раджин" выведен из-под санкций ООН?

- Позиция Корейского правительства заключается в добросовестном выполнении резолюций Совета Безопасности ООН до тех пор, пока не будет достигнут реальный прогресс в осуществлении полной денуклеаризации. Наша страна проводит тесные консультации со странами-членами Совета Безопасности для достижения целей полной денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове.

Корейское правительство, руководствуясь видением среднесрочного и долгосрочного развития, в котором воплощены цели по достижению мира и процветания на Корейском полуострове и в регионе Евразии, прилагает постоянные усилия для продвижения трехстороннего сотрудничества с участием двух Корей и России, включая проект Раджин-Хасан.

В частности, правительство Республики Корея проводит консультации с российской стороной и постоянно ведет предварительную подготовительную работу, в том числе совместные исследования в области железнодорожного транспорта, газовой промышленности и электроэнергетики, чтобы в деле реализации проектов трехстороннего сотрудничества можно было добиться реального прогресса, когда в дальнейшем сформируются и созреют окружающие условия.