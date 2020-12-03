Почти четверть россиян не верят в пользу отмены новогодних празднеств

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Отмена новогодних праздников и гуляний существенно не поможет борьбе с распространением коронавируса, считают 23% россиян. Это показал опрос "Фонда общественное мнение", проведенный 20-22 ноября среди 1000 совершеннолетних респондентов.

Еще 39% граждан думают, что отмена массовых мероприятий существенно поможет борьбе с эпидемией, 30% думают, что это поможет, но несущественно.

Пока новогодние празднества отменили отдельные регионы, единого для всей стране решения не было.

То, что регионы отменяют гуляния и праздники, считают правильным 75% опрошенных, обратное мнение - у 20%.

Сторонники отмены развлечений и массовых мероприятий считают, что это решение поможет снизить рост заболеваемости (35%), что оно правильно в условиях роста эпидемии (21%), что нужно принять меры, чтобы люди массово не скапливались и чтобы контакты сокращались (17%), что это решение - проявление заботы о людях (8%), что сами люди о себе не позаботятся и не будут соблюдать меры предосторожности (7%), что это правильно, поскольку инфекция слишком опасна и тяжела (4%) и что вообще новогодние праздники нужно отмечать дома (3%).

Противники запрета праздновать говорят, что отмечать Новый год - давняя традиция (5%), что отмена праздников ничего не даст (3%). По 2% опрошенных выразили уверенность, что люди все равно будут собираться и отмечать, что и без запретов можно заразиться где угодно, что людям нужны праздники, что дети будут ждать праздника и что опасность болезни преувеличена и политизирована.

Сторонников запретов спросили, нужно ли отменить праздники и гуляния по всей стране и полностью. 51% из них с этим согласился, 24% сказали, что этого будет достаточно только в некоторых регионах.

При этом 86% респондентов сказали, что если в их регионе отменят праздники и гуляния, их планы все равно не изменятся. Скорректируют свои планы 12% опрошенных.