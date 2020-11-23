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Правительство Тульской области запретило массовые новогодние гуляния

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Тульской области запретило массовые развлекательные мероприятия с 1 декабря по 15 января 2021 года. В том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, бильярдных и боулингах. Кроме того, нельзя устраивать массовые деловые встречи.

С 25 декабря по 9 января режим работы организаций общественного питания и развлекательных заведений сократится на 1 час (7:00 – 23:00).

До 31 декабря продлен режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет. Они вправе уйти на больничный, в ежегодный оплачиваемый отпуск либо оформить перевод на дистанционную работу.

Также введен запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних, при этом допускается присутствие одного из родителей. Остальные спортивные мероприятия проводятся с заполняемостью не более 10% от общей вместимости.

Работодателям до 27 ноября предлагается разместить и впоследствии регулярно обновлять информацию о числе работников, переведенных на дистанционный режим, в личном кабинете работодателя в общероссийской базе вакансий "Работа в России".

Режим повышенной готовности действует в Тульской области с 16 марта.

По данным оперштаба, в Тульской области зарегистрировано 15 474 случая COVID-19, в том числе 148 – за последние сутки. При этом 13 460 человек выздоровели, 466 – умерли. На лечении находятся 1548 человек.

Тульская область коронавирус COVID-19

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