Индекс PMI сферы услуг России в ноябре вырос до 48,2 пункта

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2020 года индекс PMI сферы услуг России вырос до 48,2 пункта с 46,9 пункта в октябре, но остался ниже критической отметки 50, показало исследование IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг России, в ноябре вырос до 47,8 пункта с 47,1 пункта в октябре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Деловая активность в сфере услуг в ноябре снизилась второй месяц подряд, однако темпы падения замедлились и были намного ниже, чем в разгар пандемии в апреле.

Количество новых заказов, полученных компаниями сферы услуг, в ноябре также упало, поскольку снижение потребительского спроса сказалось на общем объеме продаж. Ряд участников исследования сообщили, что проблемы с движением денежных средств среди клиентов снижают их способность делать новые заказы. "Хотя темпы сокращения новых заказов замедлились до умеренных, произошло более быстрое падение новых экспортных заказов. В целом снижение спроса со стороны иностранных клиентов было самым быстрым с мая", - говорится в отчете.

Вслед за сокращением новых заказов сервисные компании в ноябре продолжили сокращать рабочие места третий месяц подряд. Однако темпы снижения количества рабочих мест несколько замедлились по сравнению с октябрем.

Падение нагрузки на производственные мощности также отразилось на резком сокращении незавершенных заказов в ноябре. Темпы падения показателя ускорились до максимальных с мая, поскольку снижение новых заказов позволило компаниям завершить ранее поступившие заказы.

Темпы роста издержек в сфере услуг в ноябре оказались максимальными с января 2019 года, когда была повышена ставка налога на добавленную стоимость (НДС). Заметный рост закупочных цен часто объяснялся повышением заработной платы и дополнительными расходами, связанными с обеспечением безопасности на рабочем месте от COVID-19. Несмотря на низкий спрос, поставщики услуг в ноябре снова смогли повысить отпускные цены, при этом инфляция тарифов ускорилась до самого высокого уровня с марта.

Деловые ожидания относительно перспектив развития на предстоящий год среди компаний сферы услуг в ноябре повысились, несмотря на то, что оставались исторически низкими. В тех случаях, когда сообщалось об оптимизме, компании связывали это с надеждами на прекращение пандемии и ростом клиентского спроса.

"Данные за ноябрь указали на более медленное снижение деловой активности и новых заказов в сфере услуг после возобновившегося в октябре падения клиентского спроса, вызванного второй волной заражения COVID-19 и новыми ограничениями. Компании оставались сдержанными в своих ожиданиях относительно будущих объемов производства на фоне неопределенности в продолжительности пандемии, что привело к дальнейшему сокращению занятости. На композитном уровне постоянно возникала тема заметного ценового давления. Производители и поставщики услуг отметили существенное повышение цен на производственные ресурсы на фоне нехватки поставщиков, высоких цен на импортные товары и усилий по обеспечению безопасности рабочих мест. Хотя инфляционное давление со стороны спроса остается незначительным, слабость валюты отчасти подтолкнула поставщиков к росту отпускных цен. Тем не менее, наш прогноз предполагает, что среднегодовой уровень инфляции в 2020 году составит 3,3%, а рост цен будет сдерживаться низким спросом", - отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.