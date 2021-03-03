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Индекс PMI сферы услуг России в феврале опустился до 52,2 пункта

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2021 года индекс PMI сферы услуг России снизился до 52,2 пункта с 52,7 пункта в январе, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в феврале вырос до 52,6 пункта с 52,3 пункта в январе, что свидетельствует об умеренном повышении деловой активности в частном секторе России.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в отчете, февральские данные свидетельствуют о скромных темпах роста в российской сфере услуг, которые были ниже, чем в среднем за долгосрочную серию.

Темпы роста новых заказов снизились в феврале и в целом были незначительными. Тем не менее, полученные сообщения свидетельствуют о том, что расширение новых заказов было связано с устойчивым ростом клиентского спроса. Однако новые экспортные заказы продолжали сокращаться. Темпы этого сокращения замедляются третий месяц подряд и стали минимальными в текущей негативной 12-месячной последовательности.

Как показывает исследование, темпы создания рабочих мест оказались самыми высокими с декабря 2019 года.

"Очередное ежемесячное увеличение производственных потребностей привело к тому, что в феврале поставщики услуг увеличили количество своих сотрудников. Рост занятости был первым за шесть месяцев. Несмотря на то, что в целом темпы создания рабочих мест были незначительными, они были самыми высокими с декабря 2019 года", - говорится в обзоре.

В нем отмечается, что компании увеличивали рабочие места, несмотря на признаки отсутствия нагрузки на производственные мощности. Поставщики услуг зарегистрировали очередное падение объемов незавершенных работ, причем в целом стабильное.

Темпы инфляции закупочных цен в феврале ускорились после полугодового минимума января, и стали вторыми максимальными с января 2019 года (после ноября 2020 года). Более высокие затраты часто были связаны с неблагоприятными изменениями обменного курса, повышением цен поставщиков и более высокими транспортными расходами. В результате поставщики услуг увеличивали свои отпускные цены. Компании в основном утверждали, что более высокие цены на услуги были связаны с попытками частично переложить более высокие затраты на клиентов. Более того, темпы роста инфляции отпускных цен были вторыми максимальными почти за год (после декабря 2020 года) и в целом стабильными.

Деловые ожидания среди поставщиков услуг России в феврале были в целом высокими, и компании ожидают роста активности в предстоящем году.

"Позитивные настроения были вызваны надеждами на прекращение пандемии COVID-19, более слабыми ограничениями и повышением спроса со стороны клиентов после отмены карантинных мер", - говорится в обзоре IHS Markit.

IHS Markit коронавирус PMI

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