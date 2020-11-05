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Деловая активность в сфере услуг РФ в октябре снова начала падать

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2020 года опустился до 46,9 пункта с 53,7 пункта в сентябре, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в октябре снизился до 47,1 пункта с 53,7 пункта в сентябре.

Значение индексов выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, меньше этого уровня - о ее снижении.

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