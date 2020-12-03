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Глава Кузбасса ждет спада добычи угля на 10% из-за проблем с его вывозом

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской обласчти Сергей Цивилев допустил, что добыча угля в регионе может по итогам года снизиться на 10% из-за проблем с его вывозом по Транссибу. Он сказал это в бюджетном послании депутатам областного заксобрания.

"Сегодня есть серьезный дефицит провозных мощностей на Транссибе", - сказал он.

Губернатор напомнил, что в сентябре РЖД отменили скидку на вывоз угля через порты на западе страны. "Угольщики на западном направлении несут огромные финансовые убытки", - добавил он.

В целом, по оценкам губернатора, в связи с падением мирового спроса на сырье, нехваткой вывозных мощностей чистая прибыль угледобывающих предприятий Кузбасса за девять месяцев 2020 года сократилась на 50 млрд рублей.

Сейчас угольщики формируют более 40% доходной части бюджета Кемеровской области. Как считает Цивилев, в 2020 году они сократят платежи в региональную казну на 16,8 млрд рублей, а в целом доходная часть бюджета сократится на 17% в сравнении с 2019 годом, или на 27 млрд рублей.

Как сообщалось, в 2019 году в Кузбассе было добыто 251 млн тонн угля (на 1,7% меньше, чем в 2018 году). В январе-октябре 2020 года угледобывающие предприятия Кемеровской области сократили добычу угля на 11,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 182,6 млн тонн.

Кемеровская область Сергей Цивилев РЖД Кузбасс Транссиб

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