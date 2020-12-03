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За драку в петербургском метро задержаны выходцы с Кавказа

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Четверо приезжих с Кавказа задержаны в Петербурге за драку в подземке, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Конфликт произошел накануне вечером в переходе на станции метро "Площадь Александра Невского-1".

В полиции сообщают, что, отследив маршрут участников драки, смогли задержать четверых молодых людей на станции метро "Елизаровская". "Троим по 17 лет, четвертому - 19, все они выходцы с Кавказа. Трое из них нигде не учатся и не работают", - сообщает пресс-служба.

Молодых людей доставили в полицию и составили в отношении них протоколы по статье "мелкое хулиганство". Один из участников инцидента помещен в центр временного содержание несовершеннолетних правонарушителей, еще двое переданы родителям, а четвертый, самый старший, находится в отделе полиции.

По факту драки возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

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