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В Минтруде отметили замедление темпов спада рождаемости в РФ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Снижение рождаемости в России продолжается, за первые девять месяцев 2020 года родилось почти на 50 тысяч детей меньше, чем за тот же период в прошлом году, однако при этом темпы спада замедляются, сообщила заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

"За январь-сентябрь 2020 года родилось 1 млн 69 тысяч детей, это на 47 тысяч детей меньше, чем за январь-сентябрь 2019 года", - сказала Баталина, выступая на совещании комитета Совета Федерации по соцполитике в четверг.

Она уточнила, что по оценке Росстата, в 2020 году ожидается снижение рождаемости в стране на 2,9%. Баталина напомнила, что в 2019 году снижение составило 4,7%.

"В целом, если мы смотрим на демографическую ситуацию в январе - сентябре текущего года, то мы видим, что у нас процесс снижения рождаемости сохраняется. При этом сам темп спада замедляется. В 2019 году по сравнению с 2018 годом мы снижались быстрее, чем в 2020 году по сравнению с 19-ым", - пояснила Баталина.

Рост рождаемости в сентябре

Вместе с тем, она отметила, что в сентябре впервые наблюдался рост рождаемости. "В сентябре родилось 130,5 тыс. детей, это на 9 тысяч или на 7,5% больше, чем в сентябре 2019 года", - сказала Баталина. "Но рассчитывать на то, что это станет устойчивым трендом, не приходится", - подчеркнула замминистра.

Она отметила, что пандемия и ограничительные мероприятия повлияли на реализацию федерального проекта финансовой поддержки семей с детьми. "И они повлияли на целевые показатели, которые планировалось достичь при реализации этого проекта", - отметила Баталина.

По ее словам, основные целевые показатели этого проекта как раз связаны с рождаемостью. "Есть существенный риск не достигнуть этих показателей. Это коэффициенты рождаемости по возрастным группам, это суммарный коэффициент рождаемости, коэффициент рождаемости вторых, третьих и последующих детей. По всем этим показателям планируются внести изменения в национальный проект "Демография", исходя из обновленного прогноза Росстата. Соответствующие запросы на изменение подготовлены", - пояснила Баталина.

Перевыполнение планов по выплатам семьям

При этом, отметила она, было многое сделано в рамках нацпроекта, чтобы негативное влияние на процессы рождаемости замедлить. Баталина заметила, что удалось даже перевыполнить ряд мероприятий нацпроекта, связанных с выплатами семьям.

"Выплаты в связи с рождением первого ребенка - целевой показатель по этому мероприятию - у нас существенно перевыполнен. Мы планировали, что этой выплатой будут охвачены 222,5 тысячи семей. На 1 ноября уже 907 тысяч детей. Это влияет на показатель рождаемости в долгосрочной перспективе, это создает основу финансовой устойчивости семьи", - сообщила Баталина.

По ее словам, также существенно перевыполнен показатель по ежемесячным выплатам на третьего и последующих детей. "Это региональная выплата. Она осуществляется в 78 регионах, в 75 из них мы софинансируем эту выплату в связи с неблагоприятной демографической ситуацией. Планировалось ее осуществить в отношении 68,9 тысяч семей. На 1 ноября - это 555 тысяч семей", - уточнила Баталина.

Она добавила, что есть риск с выполнением мероприятий, связанных с использованием маткапитала. По словам замминистра, более 80% семей традиционно направляют эту выплату на улучшение жилищных условий.

"А в текущем коронавирусном году невозможность подбора жилья, осмотра, совершения сделок - все было существенно затруднено. И многие семьи отложили такие вопросы за границы пандемии. На текущий момент у нас распорядились средствами материнского капитала 816 тысяч семей. Но плановое значение в 940 тысяч мы менять не будем", - добавила Баталина.

Ольга Баталина Минтруд

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