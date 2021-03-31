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Песков признал "в целом плохой" демографическую ситуацию в стране

Песков признал "в целом плохой" демографическую ситуацию в стране
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Кремле признают, что в РФ пока не удалось преодолеть последствия двух демографических "воронок" и нормализовать демографическую ситуацию.

"В целом наша демографическая ситуация находится в очень плохом положении. Действительно, принимаются интенсивные меры, чтобы демографические ямы минимальным образом сказывались", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что "пока, по объективным причинам, ситуацию полностью выправить не получается".

Вместе с тем, он подчеркнул, что в разных регионах демографическая ситуация различная.

Накануне на заседании совета по межнациональным отношениям у президента был затронут вопрос мигрантов в РФ. Владимир Путин в связи с этим заявил, что в России нельзя допустить ситуацию, когда родители начнут забирать своих детей из школ с большим числом учащихся мигрантов.

"Совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде", - сказал глава государства.

В декабре 2020 года в Минздраве РФ сообщали, что снижение рождаемости в России продолжается, но темпы спада замедляются.

Дмитрий Песков

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