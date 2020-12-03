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В Воронеже смягчили меру пресечения десяти иеговистам

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский суд Воронежа изменил меру пресечения десяти последователям "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ организация), назначив им запрет определенных действий, сообщается на сайте организации.

Так, 1 декабря суд изменил меру пресечения трем адептам организации, которые находились в СИЗО, и еще одному, находившемуся под домашним арестом. В среду, 2 декабря, суд также запретил совершать определенные действия еще шести мужчинам, трое из которых находились под стражей, остальные - под домашним арестом.

В настоящее время все, кто содержался в СИЗО по данному делу, освобождены.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации из других источников.

Как сообщалось, в середине июля Ленинский суд Воронежа заключил под стражу 10 последователей запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы", подозреваемых в экстремизме. Позже четверо из них были отправлены под домашний арест.

Воронеж Свидетели Иеговы

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