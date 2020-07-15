В Воронеже арестованы восемь иеговистов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Воронеже Ленинский районный суд арестовал до 3 сентября восемь из десяти задержанных сторонников запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы". Об этом сообщила пресс-служба суда. О мере пресечения еще для двоих задержанных ничего не говорится.

Об обысках и задержаниях у иеговистов в Воронеже стало известно 13 июля.

Областное управление СКР сообщило, что в отношении десяти иеговистов возбуждены два уголовных дела об организации работы запрещенного религиозного объединения. По мнению СК, подозреваемые и их неустановленные сообщники, достоверно зная, что "Свидетели Иеговы" в России запрещены судом, организовли деятельность местной ячейки в Воронеже и Воронежской области, проводили собрания, богослужения, проповеди и привлекали новых сторонников.

"Не желая быть изобличёнными правоохранительными органами, подозреваемые использовали меры конспирации, для сокрытия деятельности, в том числе хранили отчетную и иную документацию в электронном виде, организовывали группы и использовали видеоконференцсвязь для проведения коллективных собраний", - говорилось в пресс-релизе.

По их делу было проведено 110 обысков, в результате которых была изъята запрещенная литература.