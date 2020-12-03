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Минздрав обещал решить проблему общения глухих пациентов и врачей в масках

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Михаил Мурашко признал, что есть проблема при общении больных с инвалидностью по слуху и медиков, которые носят маски. Он пообещал эту проблему решить.

Пандемия коронавируса

Эту тему на встрече президента Владимира Путина с представителями организаций людей с ограниченными возможностями здоровья поднял ее участник Станислав Иванов.

По его словам, в поликлиниках и больницах инвалиды по слуху не могут общаться с медиками, поскольку там обязательно ношение масок, а глухим людям проще понимать собеседника, читая по губам.

"Мы включим в свои методические рекомендации, в приказ, который у нас регламентирует это, обязательно наличие средств для улучшения коммуникации с пациентами с ограничениями по слуху", - ответил Мурашко.

Министр представляет несколько решений проблемы. Самым простым он назвал переход к письменному общению врача с пациентом. Также он упомянул "специальные шлемы".

Он пообещал обсудить возможные варианты на селекторном совещании уже 4 декабря.

Президент подчеркнул, что это проблему необходимо обязательно решить, и "не на бумажке", а на практике.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Хроника 09 января – 03 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав Михаил Мурашко Владимир Путин коронавирус

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