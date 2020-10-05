Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:09Заразились
на 05.10В России 1 225 889+10 888В мире 35 150 468+247 821

Глава ХМАО призвала снабдить учителей защитными экранами вместо масок

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова предложила заменить для учителей в школах медицинские маски на защитные экраны.

"В период опасности распространения коронавирусной инфекции у нас преподаватели должны пользоваться масками. А давайте обеспечим всех-всех до единого экранами защитными", - сказала Комарова в ходе круглого стола "От успехов каждого - к достижениям страны" в понедельник.

По мнению главы округа, в маске учителям может быть неудобно, а школьники из-за нее не видят глаз и мимики педагога, в то время как защитный экран может решить эти проблемы.

"Маска скользит, бывает не видно лица. А за экраном защитным видно глаза преподавателя, мимику, все, что необходимо для передачи того, что педагог хочет сказать, особенно для малышей. (...). Мне кажется, что это будет правильно и безопасно", - отметила губернатор.

Она поручила департаменту образования и молодежной политики решить этот вопрос.

ХМАО

Новости

Путин отверг предположения о полном переходе школ на "дистанционку"

Путин отверг предположения о полном переходе школ на "дистанционку"
Экологическая катастрофа на Камчатке

Глава Минприроды заявил об отсутствии химикатов в пробах с Камчатки

Глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку

Глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку

Массовую COVID-вакцинацию начнут в РФ в конце октября - начале ноября

Пандемия коронавируса

Минтруд заявил, что у работодателей нет права требовать тестирования на COVID-19

Шведская Quintus Technologies отказалась от поставок запчастей "ГАЗу"

Экологическая катастрофа на Камчатке

В пробах воды с Камчатки не нашли превышения вредных веществ

Пандемия коронавируса

Песков заявил, что не слышал о планах вернуть в РФ режим самоизоляции

Песков заявил, что не слышал о планах вернуть в РФ режим самоизоляции

Минпросвещения опровергло планы перевода школ на удаленку

Минпросвещения опровергло планы перевода школ на удаленку
Пандемия коронавируса

Школы в Москве переведут на удаленку

Школы в Москве переведут на удаленку
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');