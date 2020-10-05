Глава ХМАО призвала снабдить учителей защитными экранами вместо масок

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова предложила заменить для учителей в школах медицинские маски на защитные экраны.

"В период опасности распространения коронавирусной инфекции у нас преподаватели должны пользоваться масками. А давайте обеспечим всех-всех до единого экранами защитными", - сказала Комарова в ходе круглого стола "От успехов каждого - к достижениям страны" в понедельник.

По мнению главы округа, в маске учителям может быть неудобно, а школьники из-за нее не видят глаз и мимики педагога, в то время как защитный экран может решить эти проблемы.

"Маска скользит, бывает не видно лица. А за экраном защитным видно глаза преподавателя, мимику, все, что необходимо для передачи того, что педагог хочет сказать, особенно для малышей. (...). Мне кажется, что это будет правильно и безопасно", - отметила губернатор.

Она поручила департаменту образования и молодежной политики решить этот вопрос.