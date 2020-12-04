СКР предъявил заочное обвинение двум лидерам украинских радикалов

Следствие добивается розыска Николая Коханивского и Богдана Тицкого по делу о погроме в Киеве

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) добивается международного розыска двух граждан Украины, заочно обвиняемых в РФ в нападении на Российский центр культуры и науки в Киеве в 2018 году, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СКР в рамках уголовного дела, возбужденного по факту нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве, к уголовной ответственности привлечены руководители двух украинских радикальных организаций "Добровольческое движение "Организация украинских националистов" (запрещена в РФ - ИФ) - Николай Коханивский и "Черный комитет" - Богдан Тицкий", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

По данным СКР, в феврале 2018 года Коханивский и Тицкий обнародовали в интернете устные обращения, "в которых призвали всех желающих принять участие в погроме в Российском центре культуры и науки в Киеве для прекращения его деятельности и осложнения международных отношений России и Украины".

Коханивский и Тицкий также руководили действиями радикалов, "которые забросали здание российской организации камнями и другими предметами, разбили окна, повредили фасад и двери здания, причинили крупный материальный ущерб, нарушили нормальный порядок работы организации", сказала Петренко.

Она отметила, что действия двух граждан Украины квалифицированы следствием как публичные призывы к террористической деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также организация и руководство нападением на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой в целях осложнения международных отношений (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 360 УК РФ).

"Также Тицкий обвиняется в надругательстве над Государственным флагом РФ (ст.329 УК РФ)", - сказала представитель СКР.

Она заявила, что следствием приняты необходимые меры к организации международного розыска Коханивского и Тицкого.