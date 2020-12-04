Опрос показал, что 70% россиян не считают нужным прививаться от COVID

При этом женщины более скептически относятся к идее вакцинации

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Почти каждый третий россиянин (30%) готов в ближайшее время пройти вакцинацию от коронавируса, если бы была такая возможность, 70% не стали бы этого делать, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно исследованию, 9% россиян однозначно готовы сделать себе прививку, среди сограждан в возрасте от 45 лет и старше такую готовность проявляют 13% респондентов, или практически каждый восьмой от данной возрастной категории.

Склонность к решению о прививании проявляет каждый пятый опрошенный (21%), среди молодежи в возрасте до 24 лет она свойственна почти каждому четвертому (23%), отмечают в SuperJob.ru.

Опрос показывает, что российские мужчины в большей мере, чем женщины хотят пройти вакцинацию - 37% и 21% респондентов соответственно.

В то же время, согласно результатам исследования, 70% россиян не стали бы делать себе прививку от коронавируса, при этом 42% сограждан однозначно не считают это целесообразным, 28% респондентов, скорее всего, не станут прививаться.

Наиболее скептически в отношении вакцинации настроены сограждане в возрасте 35-44 лет, практически три четверти респондентов от данной возрастной категории (74%), отмечают в SuperJob.ru.

Исследование показало, что российские женщины более скептически, чем мужчины относятся к идее вакцинации - 79% и 63% респондентов соответственно.

Опрос был проведен 2-3 декабря 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 351 населенном пункте, во всех федеральных округах.