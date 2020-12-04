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Заммэра Москвы рассказала о морозильнике для вакцин Sputnik V

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Москве создана логистическая цепочка для хранения и транспортировки вакцины от коронавируса Sputnik V, которую нужно хранить в темное и при температуре не выше 18 градусов по Цельсию, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

Пандемия коронавируса

В столице, по ее словам, построили специальную мощную морозильную камеру, которая вмещает до миллиона доз вакцины.

Вакцину в город привозят на специальном автотранспорте в термоконтейнерах и перегружают в медицинские морозильники.

"На протяжении всей логистической цепочки температурный режим контролируется индикаторами. Для обеспечения непрерывности технологической цепи, было закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, которым были оснащены все центры вакцинации, - сказала Ракова.

2 декабря президент Владимир Путин потребовал от чиновников начать массовую вакцинацию "к концу следующей недели". Власти Москвы с 4 декабря открыли запись на прививку. В первую очередь будут прививать врачей, учителей и вообще тех, кто работает с большим количеством людей. При поликлиниках откроются 70 пунктов вакцинации.

Массовая вакцинация в Москве начинается одновременно с третьим этапом пострегистрационных испытаний Sputnik V. Ракова 4 декабря рассказала, что в испытаниях поучаствовали больше 20 000 человек, и коронавирусом заболели только 273 из них. В их число могли попасть те, кто получил плацебо.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-192 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19
Sputnik V Анастасия Ракова Москва коронавирус

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