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Минфин выступил против схемы с выкупом банками ОФЗ при условии длинного репо

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ выступил против схемы, которую в последние недели активно продвигают госбанки: выкуп дополнительных объемов ОФЗ для финансирования дефицита бюджета в условиях борьбы с коронавирусом при условии удлинения сроков репо.

Первым о возможности банковской системы покрывать возросший спрос бюджета РФ на заемные ресурсы заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Затем эту тему на совещании президента Владимира Путина с банками 24 апреля поднял глава ВТБ Андрей Костин. Российские банки могли бы купить дополнительный выпуск рыночных ОФЗ при условии удлинения сроков репо, говорилось в заявлении Костина по итогам совещания. Спустя несколько дней в ходе совещания в Госдуме он заявил, что ВТБ и Сбербанк готовы увеличить покупку гособлигаций при поддержке Банка России. "Возможность увеличения госдолга на 5-6 трлн рублей имеется. Банки, по крайней мере ВТБ и Сбербанк, готовы в таких схемах участвовать при поддержке Центрального банка", - сказал Костин.

Минфин с опаской смотрит на такие предложения, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью "Ведомостям".

"Банки говорят: выпускайте займы, мы будем покупать, заключать сделки репо с ЦБ. Конечно, сегодня это очень выгодно для наших финансовых институтов. Берешь у ЦБ по одной стоимости, добавляешь маржу и спишь спокойно. Мы не можем на это пойти, поскольку все наши действия не должны перекашивать рынки ценных бумаг и увеличивать стоимость коммерческих кредитов", - сказал он.

Минфин

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