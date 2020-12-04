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Сыновья Грефа и Дмитриева инвестировали в стартап для школьников IZI DZ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Образовательный стартап IZI DZ, позиционирующий себя как "сервис помощи со школьными заданиями", привлек целую группу инвесторов, среди которых совладельцы крупнейшего в России производителя индюшатины и дети известных отечественных банкиров.

Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", на этой неделе у ООО "Изи Эдьюкешинел Груп", которое до сих пор принадлежало основателям Никите Михелю и Наталье Толстовой, появились новые совладельцы. Среди них - сыновья экс-главы ВЭБа Владимира Дмитриева Павел и Степан Дмитриевы, сын предправления Сбербанка Германа Грефа Олег Греф (по 2,5% у каждого), совладельцы агрохолдинга "Дамате" Наум Бабаев и Рашид Хайров (по 5%), а также Валерий Есауленко (партнер младших Дмитриевых и Грефа), Алексей Толоконников (является миноритарием компании "Много лосося" наряду с Дмитриевыми, Константином Янаковым из группы "ИСТ", Сергеем Лудиным из Invest AG и др.), Виктор Снакин.

У Михеля и Толстовой осталось соответственно 40% и 35%.

Сервис, который запускает "Изи Эдьюкешинел Груп", называется IZI DZ. "Это небольшой мобильный EdTech стартап на рынке СНГ и стремлением расти и развиваться на международном рынке (в частности в испаноговорящий регион)", - так компания описала себя в объявлении о поиске разработчиков на портале hh.ru.

Сайт проекта обещает, что приложение освободит время пользователей и заменит репетиторов, при этом "даст реально качественные знания по всей школьной программе". За абонентскую плату сервис предлагает видео-разбор домашних заданий по математике и русскому языку со школьниками и удаленные консультации педагогов.

В группе "Дамате" "Интерфаксу" подтвердили, что Бабаев и Хайров вошли в этот стартап. "Нам интересно смотреть на новые стартапы и идеи, которые они предлагают. Формат сотрудничества может быть разный - от контрактного до прямых инвестиций. В структуре компании существует специальное подразделение, которое отвечает за инновации, рассматривает идеи и занимается их внедрением. Что касается инвестиций, то мы общаемся как с сообществом бизнес-ангелов, акселераторами, так и с венчурными фондами. Предпочитаем вкладывать коллективно в партнерстве с профессионалами венчурного рынка", - сказал заместитель гендиректора "Дамате" Станислав Варич.

Среди наиболее известных проектов, в которые уже инвестировали владельцы "Дамате", он назвал компании Connectome.ai и "Энтопротэк" (резиденты "Сколково").

EdTech Никита Михель Наталья Толстова Владимир Дмитриев Герман Греф ВЭБ Сбербанк Дамате

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