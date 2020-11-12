Новый владелец двух компаний "Евродона" купил третью

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Обанкротившееся предприятие по производству индейки ООО "Евродон", входившее ранее в одноименный агрохолдинг, перешло к новому владельцу.

Как следует из материалов системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром компании 11 ноября 2020 года стал Сергей Аксенов - бывший владелец пермской компании по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами ООО "Скала". В 2016 году "Скала" была исключена из ЕГРЮЛ как недействующая.

Доля Аксенова в уставном капитале составляет 85%. Еще 15% принадлежат дирижеру Валерию Гергиеву.

Размер сделки в материалах не указывается. "Интерфаксу" не удалось получить комментарий конкурсного управляющего.

Аксенов в конце октября стал владельцем еще двух предприятий, которые раньше входили в агрохолдинг "Евродон" – ООО "Евродон-Юг" и ООО "Урсдон". Размер сделки в материалах также не указывался.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ООО "Евродон" – разведение индейки.

В феврале 2019 года суд ввел в ООО "Евродон" процедуру наблюдения сроком на 5 месяцев по заявлению индивидуального предпринимателя Николая Онисича, включив его требование в размере 4,5 млн рублей в третью очередь реестра кредиторов. В июле прошлого года суд признал "Евродон" банкротом и открыл конкурсное производство.

В декабре 2016 года и весной 2017 года агрохолдинг "Евродон" пережил две вспышки гриппа птиц, общий ущерб превысил 2,6 млрд рублей. Третья вспышка произошла летом 2018 года, в рамках карантинных мер потребовалось уничтожить 200 тыс. птиц, что нанесло компании ущерб в размере 160 млн рублей. В августе 2018 года "Евродон" не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ Капитала".

Во второй половине 2018 года руководство предприятиями "Евродона" фактически перешло к ВЭБу. В 2019 году суд по заявлению ВЭБа признал несостоятельными все предприятия ГК "Евродон", в марте 2020 года – ООО "Донстар" (производство утки).

По данным "СПАРК-Интерфакс", ранее 85% уставного капитала "Евродона" принадлежало ООО "Бисерский литейный завод" (Пермь), бенефициаром которого является Виктор Зарубин. В системе "СПАРК-Интерфакс" также сообщается, что Зарубин владел "Урсдоном" и "Евродон-Югом".

ГК "Дамате" взяла у РСХБ в аренду сроком на 1 год принадлежащий "Евродону" имущественный комплекс, в августе 2020 года завезла 200 тыс. голов индейки и планирует к концу года отправить с ростовских площадок на убой и переработку около 3 тыс. тонн индейки (в живом весе).