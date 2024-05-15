СЕО МТС заявил о готовности инвестировать в образовательные технологии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" могло бы расширить свою экосистему вертикалью образовательных технологий (EdTech), рассказал президент компании Вячеслав Николаев в кулуарах конференции "МТС Платформа 2024". По его словам, компания находится в поиске лидера, который возглавил бы это направление, но пока не нашла.

"Мне кажется, (экосистеме МТС - ИФ) не хватает такого направления как EdTech - образовательных технологий. Больше и больше на это спрос, и я честно скажу, мы пока не нашли лидера, который мог бы это направление повести. Мне кажется это было бы интересно, мы бы вложились в это направление", - сказал Николаев.

По его словам, МТС какое-то время смотрела на потенциальные объекты поглощения в сфере образовательных технологий, но до этапа сделок процесс не дошел.

"Тут скорее нужно изобретать что-то новое. Но важно, чтобы был лидер и команда, которые бы это направление повели. Можно придумать любую идею, но если нет "двигателя" идеи - ничего не получится, сколько бы денег ни вложить", - резюмировал он.

При этом МТС могла бы и сама выступить потребителем образовательных услуг: "Мы бы и сами себя апгрейдили с точки зрения знаний".

Группа МТС, помимо традиционных телеком-услуг, развивает такие сегменты, как финтех, медиа, ритейл, кибербезопасность, рекламные технологии, облачный бизнес.

На рынке образовательных технологий присутствуют такие игроки, как VK, "Яндекс", Сбербанк, Skyeng, Ultimate Education, Getcourse, "Синергия" и др.