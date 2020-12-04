"Аэрофлот" получил допуск к рейсам на Сейшелы

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" получила допуск к регулярным рейсам из Москвы в Викторию (Сейшельские острова). Это следует из материалов по итогам заседания комиссии при Минтрансе РФ, распределяющей допуски на полеты за рубеж.

Допуск позволит выполнять до семи рейсов в неделю.

Как сообщалось, на допуск к полетам до двух раз в неделю по этому маршруту претендовала авиакомпания Royal Flight.

Правительство РФ сообщило о возобновлении авиасообщения с Сейшелами в середине ноября. Разрешенная частота – до двух рейсов в неделю для каждой стороны.

Кроме этого, решением комиссии для "Аэрофлота" увеличена разрешенная частота полетов из Москвы в Мале (Мальдивы) – с 7 до 14 раз в неделю, а также в китайские города Шеньян (с 7 до 8), Ченду (с 7 до 9) и Гуанджоу (с 12 до 13), с которыми до сих пор нет прямого авиасообщения. "Аэрофлот" также получил допуск к рейсам из Москвы в Варну (7 раз в неделю), при этом регулярные рейсы в Болгарию пока запрещены.

Входящая в группу "Аэрофлот" "Победа" получила допуск из Москвы в закрытый для полетов Бирмингем (в августе РФ разрешила летать только в Лондон).

Авиакомпания "Россия" получила допуски к семи рейсам в неделю из Санкт-Петербурга в открытый с сентября Дубай, а также из ряда регионов в Пунта-Кану (Доминикана) и из Петербурга в Гоа (Индия). Эти две страны пока закрыты для регулярных рейсов из РФ.