Самолеты Северного флота выполнили полеты в условиях полярной ночи

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Самолеты МиГ-31 и Су-24 Северного флота отработали полеты в Заполярье, сообщили в воскресенье в пресс-службе СФ.

"Всего к полетам было привлечено 18 самолетов: истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24, а в тренировке приняли участие 28 экипажей", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что полеты выполнялись с базового аэродрома в Мурманской области в условиях наступившей полярной ночи, когда солнце не выходит из-за горизонта, а продолжительность сумерек составляет несколько часов.

Как сообщили в пресс-службе, особенностью полетов являлась низкая облачность, высота облаков составляла от 200 до 400 метров, которая вносила свои коррективы в выполнение отдельных элементов полетов.

По данным штаба флота, основной упор делался на совершенствование летной натренированности и навыков боевого применения экипажей.