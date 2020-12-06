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Самолеты Северного флота выполнили полеты в условиях полярной ночи

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Самолеты МиГ-31 и Су-24 Северного флота отработали полеты в Заполярье, сообщили в воскресенье в пресс-службе СФ.

"Всего к полетам было привлечено 18 самолетов: истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24, а в тренировке приняли участие 28 экипажей", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что полеты выполнялись с базового аэродрома в Мурманской области в условиях наступившей полярной ночи, когда солнце не выходит из-за горизонта, а продолжительность сумерек составляет несколько часов.

Как сообщили в пресс-службе, особенностью полетов являлась низкая облачность, высота облаков составляла от 200 до 400 метров, которая вносила свои коррективы в выполнение отдельных элементов полетов.

По данным штаба флота, основной упор делался на совершенствование летной натренированности и навыков боевого применения экипажей.

МиГ-31 - сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Он способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.

Су-24 - фронтовой бомбардировщик, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Мурманская область Северный флот Су-24 МиГ-31

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