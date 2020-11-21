Ту-142 Северного флота совершили полет над Северным Ледовитым океаном

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Два дальних противолодочных самолета Ту-142 Северного флота выполнили многочасовой плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, сообщила пресс-служба флота в субботу.

Продолжительность полета составила около 12 часов, самолеты преодолели более семи тысяч километров, говорится в сообщении. Маршрут пролегал над акваториями Баренцева и Карского морей, а также над отдельными районами моря Лаптевых.

"В ходе полета, помимо решения задач патрулирования, летчики осуществляли разведку ледовой обстановки, данные о которой существенно облегчают навигацию по Северному морскому пути", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.