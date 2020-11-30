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Атомная подлодка "Казань" выполнила испытательный пуск крылатой ракеты из Белого моря

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Завершающая испытания атомная подводная лодка "Казань" выполнила пуск противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" из акватории Белого моря, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Ракетная стрельба выполнялась в рамках завершающего этапа государственных испытаний из акватории Белого моря. Морская мишенная позиция была успешно поражена головной частью крылатой ракеты "Оникс", - говорится в сообщении.

Охрану водного района и обеспечение стрельб выполняли корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота, сообщили военные.

23 ноября пресс-служба Северного флота сообщила, что "Казань" выполнила в Белом море стрельбу крылатой ракетой "Калибр" на расстояние свыше 1000 километров по цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

Белое море Минобороны РФ

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