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Грузовой самолет Cargolux с третьей попытки улетел из Новосибирска

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 747-800 авиакомпании Cargolux поздно вечером в субботу вылетел из Новосибирска в Китай после двух неудачных попыток в четверг и пятницу, сообщил "Интерфаксу" источник в авиационных кругах.

"Борт улетел 5 декабря в 23:23 (местного времени, 19:23 по Москве - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что третья попытка вылета не сопровождалась какими-либо неожиданностями.

Как сообщалось, в Новосибирске у грузового самолета была остановка для дозаправки по пути из Люксембурга в Чжэнчжоу (КНР, провинция Фуцзянь). На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 118 тонн груза.

В 23:50 местного времени 3 декабря самолет вернулся в в аэропорт "Толмачево" из-за срабатывания датчика, сигнализирующего о неубранной правой основной стойке шасси.

Воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту. Пострадавших не было, самолет не был поврежден.

После повторного вылета из Новосибирска утром 4 декабря сработал тот же датчик, самолет вновь вернулся в "Толмачево".

Следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), Западно-Сибирская транспортная прокуратура - проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Cargolux - грузовая авиакомпания, базирующаяся в Люксембурге.

Cargolux Новосибирск Толмачево

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