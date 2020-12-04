Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:59Заразились
на 03.12В России 2 375 546+28 145В мире 65 220 557+690 666

Самолет авиакомпании Cargolux вновь экстренно сел в Новосибирске

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Дальнемагистральный двухпалубный лайнер Boeing 747 авиакомпании Cargolux, экстренно севший в ночь на пятницу в Новосибирске, снова совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Вскоре после вылета вновь сработала сигнализация о неисправности шасси, после выработки топлива самолет благополучно приземлился в 12:09 по местному времени (08:09 по Москве - ИФ)", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Boeing следует в Чжэнчжоу (КНР, провинция Фуцзянь).

В ночь на пятницу авиалайнер уже совершал экстренную посадку в Новосибирске после срабатывания сигнализации о неисправности шасси. Сообщалось, что после проверки систем на земле самолет продолжил полет. На борту самолета находился только экипаж - четыре человека, пострадавших в результате экстренной посадки не было.

Cargolux - грузовая авиакомпания, базирующаяся в Люксембурге.

Cargolux Новосибирск Толмачево

Новости

The Bell узнало о планах Чубайса заняться проблемой изменения климата

The Bell узнало о планах Чубайса заняться проблемой изменения климата

Что случилось этой ночью: пятница, 4 декабря

Обвиненный в госизмене ученый занимался гиперзвуковыми самолетами

Что произошло за день: четверг, 3 декабря

Вероятным местом работы обвиняемого в госизмене физика оказался ЦАГИ

Вероятным местом работы обвиняемого в госизмене физика оказался ЦАГИ
Дело Михаила Абызова

Суд отказал бывшей жене Абызова в снятии ареста со средств на счете

Правительство одобрит ужесточение наказания за руководство нежелательной НПО

Правительство одобрит ужесточение наказания за руководство нежелательной НПО

ЦИК весной 2021 года протестирует в регионах онлайн-голосование

Эксперты отметили выросшую COVID-заразность детей во "вторую волну"

Эксперты отметили выросшую COVID-заразность детей во "вторую волну"
Пандемия коронавируса

Минздрав обещал решить проблему общения глухих пациентов и врачей в масках

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');