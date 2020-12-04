Самолет авиакомпании Cargolux вновь экстренно сел в Новосибирске

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Дальнемагистральный двухпалубный лайнер Boeing 747 авиакомпании Cargolux, экстренно севший в ночь на пятницу в Новосибирске, снова совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Вскоре после вылета вновь сработала сигнализация о неисправности шасси, после выработки топлива самолет благополучно приземлился в 12:09 по местному времени (08:09 по Москве - ИФ)", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Boeing следует в Чжэнчжоу (КНР, провинция Фуцзянь).

В ночь на пятницу авиалайнер уже совершал экстренную посадку в Новосибирске после срабатывания сигнализации о неисправности шасси. Сообщалось, что после проверки систем на земле самолет продолжил полет. На борту самолета находился только экипаж - четыре человека, пострадавших в результате экстренной посадки не было.

Cargolux - грузовая авиакомпания, базирующаяся в Люксембурге.