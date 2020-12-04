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СКР начал проверку из-за экстренных посадок самолета в Новосибирске

Инцидентом также заинтересовалась и прокуратура

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Следователи Западно-Сибирского управления на транспорте СКР начали проверку по факту двух экстренных посадок в Новосибирске самолета Boeing 747 авиакомпании Cargolux, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления Наталья Чернакова.

"Проверка проводится по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сказала она.

По ее словам, в Новосибирске у грузового самолета была остановка для дозаправки по пути из Люксембурга в Чжэнчжоу (КНР, провинция Фуцзянь), на его борту был экипаж. Какой именно груз находился на борту, Чернакова не уточнила.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, которая также проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, на борту перевозили 118 тонн груза, сообщила "Интерфаксу" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Самолет совершил экстренные посадки в Новосибирске в 23:50 по местному времени в четверг и в 12:09 в пятницу - уже после техобслуживания.

Ранее источник сообщал агентству, что оба раза сработал датчик неисправности шасси. Пострадавших в результате экстренной посадки не было.

В настоящее время самолет находится в аэропорту "Толмачево" на стоянке, авиатехники ищут неисправность.

Cargolux - грузовая авиакомпания, базирующаяся в Люксембурге.

СКР Наталья Чернакова Cargolux Оксана Горбунова Новосибирск Толмачево

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