"Ростех" продаст АФК "Система" долю в фармкомпании "Синтез"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Ростех" планирует продать свою долю в фармпроизводителе "Синтез" АФК "Система", сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Основная часть акций компании находится у АФК "Система", и им мы продадим оставшийся пакет 32%", - сказал он.

АФК "Система" совместно с финансовым партнером принадлежит 56,2% "Синтеза". "Ростех" владеет долей в "Синтезе" через дочернюю "Нацимбио".

Производственные мощности "Синтеза" - это семь 7 цехов и 28 производственных линий для изготовления 15 видов лекарственных форм. Портфель ОАО "Синтез" включает около 300 наименований продукции. Помимо готовых лекарственных форм компания производит фармацевтические субстанции.

В июле АФК сообщила об объединении всех своих фармактивов под управление одной компании - "Алиум Групп" (позже была переименовала в "Биннофарм Групп"). Речь шла о передаче в управление пакетов акций АО "Алиум" (объединяет активы АО ФП "Оболенское" и АО "Биннофарм" под брендом Alium) и ОАО "Синтез" (которое, в свою очередь, владеет ЗАО "Биоком").

Официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов, сообщил "Интерфаксу", что "Система" может быть заинтересована в наращивании доли в "Синтезе".

"Увеличение доли в уставном капитале ОАО "Синтез" может быть интересно АФК "Система", которая сейчас активно наращивает свое присутствие в фармацевтическом секторе и строит одного из лидеров фармотрасли России - "Биннофарм Групп", - сказал он.

Чемезов сообщил, что "Ростех", в свою очередь", заинтересован в получении контрольного пакета в биофармацевтической компании "Форт".

"Мы хотим выкупить контрольный пакет компании "Форт". Она сейчас на подъеме, как основной производитель четырехвалентной вакцины против гриппа, спрос на которую с каждым годом все больше", - сказал Чемезов.

"Ростех" владеет 25,01% ООО "Форт" через "Нацимбио".

По данным "СПАРК-Интерфакс", "Форт" на 50,01% принадлежит структуре Marathon Group ООО "МФ-Форт", на 24,9% - компании ООО "Мегард Групп" Антона Катлинского.